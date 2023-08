Disperso in mare a Messina: la Guardia Costiera in azione per le ricerche – VIDEO

Momenti di apprensione oggi, 22 agosto 2023, a Messina per una persona dispersa in mare. Già avviate le ricerche da parte della Guardia Costiera di Messina che, allertata nelle scorse ore, è in azione in questo momento con mezzi aeronavali per perlustrare le acque dello Stretto. Al momento, le nessuna informazioni ufficiale sull’identità del disperso. Nel video, le immagini di un elicottero inviato dalla Capitaneria di Porto, visibile dalla Panoramica dello Stretto.

In aggiornamento.

(Foto di repertorio)

