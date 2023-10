Crolla albero sull’A20 Messina Palermo: morto un automobilista

Poco dopo le 06.00 di oggi, lunedì 9 ottobre, all’altezza del chilometro 175 dell’A20 Messina Palermo si è verificato un incidente mortale. «Un automobilista – scrive l’ANSA – è morto in seguito al crollo di un albero sulla sua auto lungo l’autostrada A20 nel palermitano, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. Stando alle prime notizie che filtrano, un albero posto ai lati della carreggiata è improvvisamente crollato. In quel momento stava transitando l’auto che è stata investita in pieno dal grosso fusto».

Sull’incidente mortale interviene anche il Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori): «Si tratta di un episodio gravissimo che avrebbe potuto determinare conseguenze anche peggiori – spiega il Presidente Regionale Giovanni Petrone. Ci chiediamo cosa sarebbe accaduto se l’albero fosse caduto su un bus carico di passeggeri, o se avesse provocato incidenti a catena sulla tratta. Occorre ora accertare le responsabilità legate all’episodio: chi aveva l’obbligo di garantire la stabilità di alberi e piante ubicati in prossimità della carreggiata, quanti e quali controlli siano stati eseguiti sul tratto teatro della tragedia, e soprattutto se la morte dell’automobilista si sarebbe potuta evitare adottando interventi e misure specifiche sul fronte della sicurezza stradale». Il Codacons ha detto che presenterà un esposto alla Procura della Repubblica.

Intanto tra lo svincolo Cefalù e Buonfornello interdetto il transito veicolare.

