Visite oculistiche gratuite a Messina: come partecipate all’iniziativa dell’Unione Ciechi

“La prevenzione non va in vacanza”, questo il nome della campagna che approderà a Messina il 14 e 28 luglio 2023 e consentirà a chi lo vorrà di sottoporsi a visite oculistiche gratuite presso la sede di via Santa Cecilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Necessaria la prenotazione.

Anche per l’estate 2023 torna, come ogni anno, l’iniziativa ideata dall’IAPB Italia Onlus (Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) in collaborazione con la sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina in vista dell’estate. Si tratta della campagna “La prevenzione non va in vacanza”, finalizzata a promuovere, appunto, la prevenzione e l’informazione sulla tutela della propria vista, con una particolare attenzione a:

proteggere gli occhi dai raggi dannosi;

uso di lenti appropriate per gli occhiali;

idratarsi adeguatamente per proteggere la vista;

adottare accorgimenti per tutelare gli occhi dall’acqua salata o dalla sabbia e dal vento;

conoscere i rimedi più adatti per far fronte ai piccoli incidenti in cui è possibile incorrere nei mesi estivi.

L’appuntamento con “La prevenzione non va in vacanza” è fissato per la mattina di venerdì 14 e il pomeriggio di venerdì 28 luglio presso l’ambulatorio oculistico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, al numero 98 di via Santa Cecilia, 98. Sarà possibile sottoporsi a visite oculistiche gratuite e, sempre negli stessi giorni, i ragazzi e le ragazze tra i 6 e i 18 anni potranno sottoporsi a visite ortottiche. È necessaria la prenotazione chiamando il numero di telefono 0902938637. Sarà un momento dedicato alla prevenzione e all’informazione, in vista dell’estate 2023.

