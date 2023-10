Villetta di Ponte Schiavo, avviati i lavori. Caminiti: «Pronta entro fine anno» – VIDEO

Aree per lo sport e il fitness, spazi per bambini, tanto verde e una pista ciclabile per i più piccoli: sono iniziati i lavori per la rimessa a nuovo della villetta di Ponte Schiavo, nella zona Sud di Messina. E l’assessore Francesco Caminiti annuncia: «Gli interventi si concluderanno entro fine anno e restituiranno alla cittadinanza un nuovo spazio di aggregazione con verde attrezzato e arredo urbano per tutte le fasce di età».

Aggiudicati a luglio 2023 alla ditta Aveni Srl per un importo contrattuale di 467mila euro, sono iniziati i lavori previsti per riqualificare la villetta di Ponte Schiavo, situata tra la via Nazionale e la SS 114. L’intervento è finanziato con fondi provenienti dal PON Metro 2014-2020 e rientra nell’ambito del progetto “I parchi della bellezza – riqualificazione delle ville comunali in centri di animazione sociale”, che prevede anche gli interventi a Villa Dante, a piazza Matteotti e nelle aree esterne delle scuole “La Pira” e “Catalfamo” .

Di seguito, le immagini dei lavori di riqualificazione condivise dall’assessore alla Difesa del Suolo, alle Politiche Energetiche, all’Ambiente e Transizione Ecologica, Francesco Caminiti:

Villetta di Ponte Schiavo: il progetto

Il progetto per la riqualificazione della villetta di Ponte Schiavo prevede, tra le altre cose:

un’area workout;

un’area giochi per bambini;

un’area basket;

un’area relax

una pista ciclabile per bambini;

un’area essenze olfattive

un parcheggio.

Maggiori dettagli a questo link.

