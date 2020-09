Via la plastica da Ganzirri: Messina accetta la sfida lanciata da Plastic Free

Messina è tra le 60 città italiane che parteciperanno all’iniziativa Plastic Free. L’obiettivo è quello di raccogliere in contemporanea in tutta Italia ben 100.000 chilogrammi di rifiuti.

L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle 09.30 a Piazza Cutugno a Ganzirri. Referente a Messina è Lucia Bonsignore. Tutto quello che c’è da sapere per diventare volontario Plastic Free Messina.

Liberi dalla plastica

Plastic Free Onlus – presieduta da Luca De Gaetano – è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 per informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che può essere letale per l’ambiente.

Ad oggi, Plastic Free Onlus ha oltre 100 referenti in tutta Italia, e oltre ad agire sul web, l’associazione programma diversi progetti:

Adotta una tartaruga : l’adozione virtuale permetterà ai centri specializzati supportati dall’iniziativa l’acquisto di medicine necessarie per le cure e il supporto per tutte le attività di monitoraggio dei nidi.

: l’adozione virtuale permetterà ai centri specializzati supportati dall’iniziativa l’acquisto di medicine necessarie per le cure e il supporto per tutte le attività di monitoraggio dei nidi. Progetto Scuola : donare acqua depurata gratuitamente all’interno delle scuole. Questo è il progetto scuola 2020. L’obiettivo finale sarà arrivare a oltre 1.000 depuratori installati in tutta Italia.

: donare acqua depurata gratuitamente all’interno delle scuole. Questo è il progetto scuola 2020. L’obiettivo finale sarà arrivare a oltre 1.000 depuratori installati in tutta Italia. Progetto Raccolta: raccolta rifiuti in tutta Italia.

Plastic Free Messina: come partecipare

Il 27 settembre, alle 09.30, a Piazza Cutugno a Ganzirri, primo appuntamento con Plastic Free Messina. Tutto quello che c’è da sapere per essere un volontario perfetto, per aderire clicca qui:

La raccolta in media dura 2 ore;

Non fare tardi all’appuntamento, per qualsiasi difficoltà puoi contattare il referente Lucia Bonsignore al 349 2889159;

Porta con te un paio di guanti, meglio se da giardinaggio, oppure una pinza telescopica;

Porta con te una borraccia d’acqua.

Cosa significa Plastic Free?

Plastic Free significa rinunciare agli oggetti monouso in plastica laddove esistano sul mercato alternative riutilizzabili che consentano di mantenere le necessità di igiene, conservazione e integrità.

