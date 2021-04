Vaccini Covid, l’hub del Palarescifina di Messina pronto tra 10 giorni

Presto Messina avrà due nuovi hub per la somministrazione dei vaccini anti-covid, oltre quello della Fiera: uno al Palarescifina, pronto tra 10 giorni, e uno all’ex Ospedale Militare. Nuovi hub anche in provincia, per un totale di sette centri vaccinali, tra cui quello di Lipari e quello al parcheggio Lumbi di Taormina. Ma non solo.

Dopo gli annunci degli scorsi giorni e il via libera da parte della Regione Siciliana a seguito della visita in Sicilia (e anche a Messina) del commissario nazionale per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Oggi, durante una riunione con i responsabili dell’ASP di Messina per la campagna vaccinale contro il coronavirus si è fatto il punto della situazione. La provincia avrà in totale sette hub per la somministrazione dei vaccini anti-covid. L’obiettivo? Imprimere una significativa accelerata alla campagna, come sottolineato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che aveva annunciato la realizzazione di 20 nuovi centri in tutta la Sicilia.

Hub Fiera di Messina ;

; Hub ex Ospedale Militare ;

; Hub Palarescifina (pronto tra 10 giorni) ;

; Hub Lumbi Taormina;

Hub Capo d’Orlando;

Hub Brolo;

Hub Lipari.

Laddove non ancora iniziati, i lavori per l’allestimento degli hub saranno avviati nelle prossime settimane.

In aggiornamento.

(20)