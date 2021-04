Covid, Musumeci: in Sicilia altri 20 centri per la somministrazione dei vaccini

Altri venti nuovi centri di somministrazione dei vaccini anti-covid in tutta la Sicilia: è questo quanto ha in programma la Regione per le prossime settimane. La notizia è stata data ieri, martedì 6 aprile, nel corso del vertice convocato dal presidente Nello Musumeci con i direttori generali della sanità siciliana. Al centro della riunione, l’andamento dei contagi da coronavirus sull’Isola e della campagna vaccinale.

Ieri al Palaregione di Catania il presidente Nello Musumeci – assessore ad interim alla Salute a seguito delle dimissioni di Ruggero Razza, indagato nell’inchiesta sul presunti “falsi dati covid” inviati all’ISS – ha incontrato i vertici della sanità siciliana per fare il punto della situazione. Al centro, l’andamento dei contagi a Palermo e la conseguente dichiarazione della zona rossa, con un focus sul numero di posti letto covid disponibili per la provincia.

Ma con i direttori sanitari, il Governatore ha discusso anche della campagna vaccinale e della creazione di 20 nuovi centri per le somministrazioni in tutta la Sicilia. Le postazioni saranno allestite dalla Protezione civile regionale già dalla prossima settimana. A questo proposito, a Messina – è notizia di pochi giorni fa – è in programma la realizzazione di un nuovo hub al Palarescifina.

«Chiedo a tutti – ha affermato il presidente della Regione, Nello Musumeci nel corso del vertice – uno sforzo particolare in questo momento. La Sicilia è stata in quest’anno di pandemia all’altezza del compito. E questo lavoro enorme e faticoso non può essere vanificato. Sempre all’erta, dunque, accanto alla gente che ha ancora bisogno della nostra sanità, rivelatasi fra le migliori in Italia».

(Foto di repertorio)

