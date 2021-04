Covid. Palermo diventa “zona rossa” per otto giorni. Musumeci firma l’ordinanza

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha appena firmato l’ordinanza con cui il Comune di Palermo diventa “zona rossa”. Il provvedimento entrerà in vigore alla mezzanotte di stasera e avrà efficacia fino al 14 aprile compreso. Anche alle scuole si applicheranno le disposizioni nazionali quindi, le attività scolastica e didattica saranno in presenza solo fino alla prima media compresa. Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la DAD.

Le superiori misure sono state adottate a seguito della richiesta del sindaco di Palermo di disporre provvedimenti maggiormente restrittivi rispetto all’attuale “zona arancione” e dopo la relazione in tal senso del Commissario ad acta per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Palermo.

