Messina. Sopralluogo al PalaRescifina per la realizzazione del nuovo Hub vaccinale

Sopralluogo questa mattina al PalaRescifina dove verrà realizzato il secondo Hub vaccinale di Messina. Il Direttore ff dell’Asp, Bernanrdo Alagna, il commissario emergenza Covid Alberto Firenze e il dirigente regionale servizio emergenza Bruno Manfrè si sono recati nella struttura della zona sud della città per visionare di persona gli spazi disponibili e pianificare il lavoro di realizzazione dell’Hub.

Ad annunciare ufficialmente la creazione di un nuovo centro di vaccinazione è stato il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Figliuolo il 27 marzo scorso è arrivato nella città dello Stretto per un sopralluogo all’Hub realizzato in Fiera e in quell’occasione ha reso nota la necessità di allestire in tempi brevi un nuovo centro per somministrare i vaccini anti covid alla cittadinanza.

«L’obiettivo è, dopo Pasqua, renderlo fruibile alla cittadinanza» aveva dichiarato Figliuolo ma i lavori di allestimento non sono ancora iniziati. Al PalaRescifina questa mattina erano presenti anche l’Assessore con delega emergenza Covid Dafne Musolino e l’Assessore allo sport Francesco Gallo.

