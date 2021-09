Vaccini, arriva il marchio “Covid-free zone” per le imprese di Messina

Un marchio “Covid-free zone” per indicare che tutte le persone che lavorano all’interno di un’impresa si sono sottoposte al vaccino contro il coronavirus: è questa l’ultima novità dell’Ufficio per l’Emergenza, indirizzata alle aziende attive nei settori del turismo e dei servizi, che verrà presentata mercoledì 29 settembre presso la Camera di Commercio di Messina.

L’iniziativa era stata presentata già a fine agosto 2021 e – insieme a Fast Vax, School Vax e Sport Vax – rientra nell’ambito dell’operazione “Freedom & Safety” lanciata dall’Ufficio guidato dal Commissario per l’Emergenza Covid-19 di Messina, Alberto Firenze. In pratica, le imprese di Messina e provincia attive nel settore del turismo e dei servizi, al cui interno tutto il personale sia in regola con la vaccinazione contro il covid-19, potranno richiedere gratuitamente il riconoscimento – appunto un marchio “Covid-free zone” – da utilizzare a scopo promozionale. Nello specifico, potranno aderire tutte le strutture che operano nel settore del turismo e che agiscono nei settori della Ristorazione, Ospitalità, Trasporti e altri Servizi.

Il marchio “Covid-free zone” sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 29 settembre, alle 10.30, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Messina. Saranno presenti il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina, e il commissario per l’emergenza Covid, Alberto Firenze.

(13)