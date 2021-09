Messina, vaccini anti-covid al Mercato Zaera: continua la campagna Fast Vax

Prosegue la campagna vaccinale sul territorio lanciata dall’Ufficio per l’Emergenza Covid-19 di Messina che sabato 25 settembre approda al Mercato Zaera per consentire a chi non ha ancora fatto il vaccino anti-covid di sottoporsi alla somministrazione, senza prenotazione. L’iniziativa rientra nell’ambito di Fast Vax.

Dopo il Mercato Vascone, la campagna vaccinale approda in una zona più centrale e fa tappa al Mercato Zaera, sul viale Europa. Chiunque vorrà vaccinarsi potrà farlo in questa occasione, senza necessità di prenotare in anticipo, tra le 9.00 e le 13.00 di sabato 25 settembre. Nella stessa giornata un’iniziativa analoga si terrà a Rometta, dove sarà possibile anche prenotare per avere la priorità (ma non obbligatorio).

Sempre nell’ambito della campagna Fast Vax, lanciata dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid-19 di Messina, è ancora possibile prenotarsi per le vaccinazioni presso la Cittadella Sportiva Universitaria, che si terranno venerdì 24 settembre, in occasione della “Notte dei Ricercatori”. L’iniziativa in questo caso è rivolta a tutti gli studenti, i dipendenti, gli utenti, gli sportivi, e alle loro famiglie. È possibile anche prenotarsi per avere la priorità entro le 19.00 di oggi, giovedì 23 settembre ai numeri 090 6764679 e 090 6764682.

