FastVax, venerdì vaccini anti-covid alla Cittadella UniMe: come prenotare

Anche l’Università degli Studi di Messina aderisce all’iniziativa FastVax lanciata dall’Ufficio per l’Emergenza Covid-19 e dà la possibilità a studenti, dipendenti, utenti e atleti di vaccinarsi all’interno della Cittadella sportiva in occasione della Notte europea dei ricercatori, in programma per il 24 settembre.

Dopo il mondo dello sport – con la partecipazione dell’Orlandina Basket e dell’Acr Messina –, anche il mondo UniMe aderisce alla campagna FastVax lanciata dal Ufficio guidato dal Commissario Alberto Firenze per dare una spinta alla campagna vaccinale nella città dello Stretto. Venerdì 24 settembre, infatti, dalle ore 10.00 alle 18.00, tutti gli studenti, i dipendenti, gli utenti, gli sportivi, e le loro famiglie potranno sottoporsi al vaccino anti-covid, ma su prenotazione. Dalle 10.00 alle 15.00 si procederà in maniera preferenziale con le vaccinazioni degli studenti e dei dipendenti, a seguire con gli sportivi e le loro famiglie.

È possibile prenotarsi già da ora ed entro giovedì 23 settembre, recandosi la segreteria o chiamando i numeri di telefono 090 6764679 oppure 090 6764682, dalle 9.00 alle 19.00.

«Con questa iniziativa – scrivono dall’Ateneo peloritano –, volta ad agevolare il percorso, l’Università di Messina in sinergia con l’Ufficio per l’emergenza Covid 19 invita gli studenti, gli sportivi e le rispettive famiglie a vaccinarsi, sottolinea come questa importante attività sia lo strumento necessario per contenere la pandemia».

