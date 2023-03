Università di Messina, il 23 marzo l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023

Giovedì 23 marzo, alle 11.00, nell’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” del Papardo, si svolge la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 dell’Università di Messina. Dopo i saluti istituzionali del Rettore Salvatore Cuzzocrea, prenderanno la parola Simona Calabrese e la giovane iraniana Sara Borji, rappresentanti degli studenti, a cui farà seguito l’intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

L’inaugurazione dell’Anno Accademico proseguirà con il conferimento del Dottorato di Ricerca honoris causa in Biologia applicata e Medicina sperimentale alla dott.ssa Diana Bracco, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Bracco e Vicepresidente Ricerca e Innovazione di Confindustria. La Laudatio sarà affidata alla prof.ssa Maria Cristina Messa, Ordinaria di Diagnostica per immagini e Radioterapia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Durante la cerimonia d’inaugurazione, in programma anche l’esibizione del Coro dell‘Università e dell’Orchestra del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina.

Per partecipare alla Cerimonia è necessaria la prenotazione entro e non oltre il 17 marzo, al seguente link: https://code.unime.it/events

(Foto di repertorio)

