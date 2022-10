Una villetta dedicata a Giuseppe Sanò: il progetto vince il bando “Democrazia Partecipata”

A Torre Faro verrà realizzata una villetta dedicata a Giuseppe Sanò. Il progetto è infatti arrivato primo nel bando “Democrazia Partecipata” 2022 lanciato dal Comune di Messina nei mesi scorsi. A comunicarlo è il Comitato Promotore dell’iniziativa: «Un pensiero affettuoso al nostro Giuseppe Sanò e un profondo ringraziamento ai suoi familiari che hanno sostenuto e condiviso con noi il percorso che ci ha portato qui».

Ogni anno i Comuni sono tenuti per legge a disporre un bando “Democrazia Partecipata” con cui invitare i cittadini a presentare delle proposte di progetti da realizzare in città per il bene comune utilizzando il 2% delle risorse provenienti dalla Regione Siciliana. L’ultimo era stato lanciato a Messina a luglio 2022 con scadenza fissata al 30 settembre. Nelle scorse ore Palazzo Zanca ha comunicato al Comitato Promotore che il progetto per la realizzazione della Villetta Sanò a Torre Faro è arrivato primo con 371 voti.

Il progetto prevede la realizzazione della villetta per bambini di fronte alla scuola di Torre Faro (appunto, in via scuole), comprensiva di giochi inclusivi. L’area sarà dedicata a Giuseppe Sanò, ex consigliere della VI Circoscrizione, molto attivo sul territorio, deceduto prematuramente nel maggio 2020 per un malore accusato durante un’immersione. Dalla sua scomparsa si sono succedute diverse iniziative nate con l’obiettivo di ricordarlo. Tra queste si segnala la petizione lanciata qualche mese fa per l’intitolazione di una via alla sua memoria.

Adesso, una volta terminate tutte le procedure di rito, si procederà con l’avvio degli interventi per la realizzazione della Villetta “Giuseppe Sanò”: «Ringraziamo – scrivono dal Comitato – tutte e tutti coloro che hanno dato vita al comitato ed hanno lanciato la proposta della Villetta, nonché le 371 persone che hanno sostenuto e votato la proposta. Infine, un pensiero affettuoso al nostro Giuseppe Sanò e un profondo ringraziamento ai suoi familiari che hanno sostenuto e condiviso con noi il percorso che ci ha portato qui. A breve renderemo noti i prossimi passi per seguire tutte le fasi che porteranno alla realizzazione della Villetta, per adesso godiamoci questo bellissimo risultato».

Nei link seguenti, un riepilogo dei progetti realizzati negli anni grazie ai bandi sulla democrazia partecipata in provincia e in città.

