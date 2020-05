Messina. Domani i funerali di Giuseppe Sanò, ex consigliere della VI Circoscrizione

Si svolgeranno domani pomeriggio presso la chiesa di Torre Faro i funerali dell’ex consigliere della VI Circoscrizione Giuseppe Sanò, morto ieri, lunedì 11 maggio, per un malore accusato durante un’immersione. Il suo corpo è stato ritrovato in mare nel pomeriggio e recuperato dalla Guardia Costiera.

Giuseppe Sanò, classe ’77, aveva 42 anni. È stato consigliere del VI Quartiere, poi candidato alle scorse elezioni amministrative con la lista Percorso Comune e in seguito alle europee tra le file di +Europa. Alle spalle aveva anni di battaglie per la tutela e la promozione del territorio, tra cui quella contro la pesca illegale. Alla notizia della sua scomparsa, dopo il ritrovamento da parte della Guardia Costiera, in tanti, dagli esponenti del mondo della politica messinese ai semplici cittadini, hanno espresso il proprio cordoglio.

Domani pomeriggio, mercoledì 13 maggio alle 16.00, Messina darà l’ultimo saluto all’ex consigliere della VI Circoscrizione Giuseppe Sanò, anche se a distanza.

