Messina. È morto l’ex consigliere Giuseppe Sanò

È morto Giuseppe Sanò, ex consigliere della VI Circoscrizione di Messina. Il suo corpo è stato ritrovato in mare oggi pomeriggio, nello specchio d’acqua antistante Torre Faro. A recuperarlo sono stati gli uomini della Guardia Costiera. Ancora da accertare le cause del decesso, tra cui si valuta anche la possibilità di un malore durante un’immersione.

Giuseppe Sanò, 42 anni, era molto conosciuto a Messina, non soltanto per il suo impegno nel mondo della politica che lo aveva portato nel 2019 a candidarsi alle elezioni europee, ma anche per l’amore verso la città ed il suo mare. E proprio al mare ed alla passione della pesca subacquea Giuseppe Sanò aveva dedicato un post su Facebook lo scorso 4 maggio: «Vi devo dare una buona e una cattiva notizia – si legge sul suo profilo. La buona è che la muta mi è entrata, la cattiva è che non pigghiai nenti. A parte gli scherzi, finalmente mi sono rilassato un po’ come piace a me. Vi regalo qualche scatto della giornata».

(500)