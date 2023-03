Una fiera al posto dell’Ex Sanderson? Sabato 11 marzo la “risposta” di cittadini e associazioni

Appuntamento sabato 11 marzo presso la sede della I Municipalità di Messina per la presentazione del documento scaturito dal confronto promosso dall’associazione Ionio – Circolo ARCI sul progetto della Regione Siciliana per l’area Ex Sanderson di Tremestieri. Nell’occasione sarà presentata anche la Summer School “CoPed 2023”.

Ve ne abbiamo parlato qualche mese fa. Dopo l’annuncio della Regione Siciliana di voler realizzare un polo fieristico al posto dell’ex Sanderson (U locu da Fera), l’Associazione Ionio – Circolo Arci ha organizzato un incontro, tenutosi il 4 gennaio 2023, da cui è nato un documento che solleva alcune perplessità sul progetto della Regione. Il documento è stato realizzato attraverso le modalità della democrazia partecipata, coinvolgendo cittadini e associazioni.

«La relazione – spiegano dall’Associazione Ionio – sancisce inoltre la nascita di un coordinamento di associazioni e cittadini il cui intento è quello di monitorare e far partecipare le comunità del territorio nel processo decisionale, azione possibile solo attraverso un costante confronto tra la Regione e la società civile che sia in grado d’influire sulla destinazione d’uso dell’area e si concretizzi infine in un progetto che sia espressione delle esigenze della comunità. Questo passaggio si rende necessario per evitare che l’attuale progetto rischi di trasformarsi nell’ennesima cattedrale nel deserto, separato dal contesto sociale, economico e infrastrutturale che lo circonda».

Il documento sarà presentato sabato 11 marzo alle ore 10.30 presso i locali della I Municipalità di Messina. Nell’occasione, come si diceva, sarà presentata la Summer School “CoPed 2023” progetto di ricerca-azione di livello internazionale, promosso dall’Università Statunitense di Memphis in partnership con l’UMASS Boston e l’Università degli Studi di Catania.

