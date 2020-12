Turismo in Sicilia: al via il terzo bando di See Sicily per le guide turistiche

A distanza di qualche settimana dal secondo, arriva il terzo bando di See Sicily, indirizzato alle guide turistiche. Progetto dell’assessorato regionale del Turismo per sostenere gli addetti ai lavori tramite l’acquisto anticipato di servizi turistici per un importo complessivo di 74 milioni e 900 mila euro. Nello specifico, i fondi per questo terzo bando di See Sicily sono oltre 4 milioni di euro. Le risorse economiche provengono dal PO Fesr Sicilia 2014-2020 rimodulate causa emergenza sanitaria.

«Dopo i due avvisi relativi all’acquisto di notti dalle strutture ricettive e quelli delle agenzie di viaggio e tour operator – dice l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina – avevamo assicurato la giusta attenzione come governo Musumeci e, quindi, ecco il terzo bando che si rivolge alle guide. Anche questo settore, fondamentale nella filiera del turismo, è stato messo in ginocchio dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria con gravissime perdite.

L’obiettivo – aggiunge – resta sempre uno, quello di promuovere la Sicilia come meta ideale per le vacanze attraverso l’acquisizione da parte della Regione di servizi turistici che saranno, successivamente, resi disponibili ai turisti gratuitamente, tramite i cosiddetti “voucher”. Gli uffici regionali hanno perfettamente collaborato, in particolare desidero ringraziare l’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica che ha fornito un importante supporto tecnico amministrativo per la realizzazione della piattaforma che supporta la gestione dell’iniziativa».

Al via il terzo bando di See Sicily

Via libera al terzo bando del progetto See Sicily per sostenere il turismo siciliano. Potranno presentare domande per l’acquisto dei servizi di escursione, da parte del Dipartimento del Turismo della Regione Siciliana:

guide turistiche;

guide escursionistiche;

guide alpine;

guide vulcanologiche;

accompagnatori turistici;

guide subacquee;

diving.

Le risorse stanziate, nel dettaglio:

guide turistiche: 2 milioni di euro;

accompagnatori: 1,1 milioni di euro;

guide subacquee: 469.800 euro;

guide alpine e vulcanologiche: 115.200 euro.

diving: 218.700 euro.

Le domande si possono presentare fino al 17 dicembre e dovranno pervenire, sottoscritte digitalmente, attraverso la piattaforma See Sicily.

Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni in ordine al presente avviso, potranno essere richieste al n. 0917078277 oppure all’indirizzo e-mail voucherturismo@regione.sicilia.it entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse.

