Coronavirus in Sicilia: 1.024 nuovi casi, 126 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.024 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 126 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 8.965 tamponi. Diminuiscono di 3 unità i ricoveri in ospedale. Il bollettino del 29 novembre 2020 segnala 377 guariti e 45 persone decedute in più. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul coronavirus nelle singole province della Sicilia.

Sono 40.484 le persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia. Di queste, 38.721 sono in isolamento domiciliare, 1.522 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 241 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, in Sicilia si sono registrati 62.548 casi di covid-19 su 951.321 tamponi processati. I guariti sono 20.558 (+377), le vittime 1.506 (+45).

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Per quel che riguarda i singoli territori, la situazione rilevata dal bollettino del 29 novembre 2020 per le province della Sicilia è la seguente: 364 nuovi casi a Catania, 269 a Palermo, 126 a Messina, 74 ad Agrigento, 58 a Ragusa, 55 a Siracusa, 44 ad Enna, 25 a Caltanissetta e 9 a Trapani.

Dall’inizio dell’emergenza tra Messina e provincia sono stati rilevati 6.063 casi di coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 29 novembre 2020

Sono 20.648 i nuovi casi di covid in Italia, registrati dal bollettino del 29 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su 176.934 tamponi. Gli attuali positivi al coronavirus nella Penisola sono 795.771. Di questi, 759.139 sono in isolamento domiciliare, 32.879 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 3.753 nelle terapie intensive del Paese.

Dall’inizio dell’epidemia coronavirus in Italia sono stati registrati 1.585.178 contagi su 21.814.575 tamponi. I guariti sono 734.503, le persone decedute 54.904.

