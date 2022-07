Traversata dello Stretto di Messina: il 31 luglio 2022 la 58esima edizione

Sfidare a nuovo Scilla e Cariddi: torna per la 58esima edizione la Traversata dello Stretto di Messina con partenza come di consueto da Capo Peloro e arrivo sul lungomare di Villa San Giovanni. L’impresa sarà compiuta domenica 31 luglio 2022, il trofeo è intitolato a trofeo intitolato a Mimmo Chirico. Vediamo le prime informazioni sull’evento.

Una mostra fotografica dedicata agli scatti delle gare passate, una “Traversata dei Bronzi” (che celebra il 50esimo dei Bronzi di Riace) a cura dell’associazione Interesse Pubblico, Sentieri Intrecciati e Centro Nuoto Villa, una raccolta fondi in collaborazione con l’Avis in favore del reparto di terapia intensiva post operatoria del Gom di Reggio Calabria. Questi alcuni degli eventi collaterali, che saranno realizzati in vista della traversata di domenica 31 luglio e che vedranno coinvolti diversi enti tra Reggio e Messina. Tra i promotori dell’iniziativa, infatti, la Federazione Italiana Nuoto, il Coni, la Pro Loco Capo Peloro, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Legambiente e tanti altri.

La Traversata dello Stretto vera e propria si svolgerà poi domenica 31 luglio 2022 con partenza da Capo Peloro alle 10.30 e arrivo previsto sul lungomare di Villa San Giovanni alle 11.30. Maggiori dettagli saranno comunicati il prossimo 26 luglio in conferenza stampa alla Piscina il Corallo di Villa San Giovanni.

