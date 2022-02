Tolta la ruota panoramica, torna la palma di piazza Cairoli (ma il muretto è ancora rotto)

Vi abbiamo segnalato quando la palma di piazza Cairoli è stata rimossa per far spazio alla ruota panoramica, vi mostriamo oggi che è stata riportata al suo posto, come promesso dal Comune di Messina in quei concitati giorni di dicembre. Nota dolente, il muretto rotto, che ancora non è stato ancora risistemato.

Per chi se lo fosse perso. Il 1° dicembre, quando sono cominciati i lavori per montare la ruota panoramica “Blue Sky Wheel”, la palma di piazza Cairoli è stata rimossa e spostata in un vivaio per farle spazio. Immediate le rassicurazioni di chi di competenza: la pianta era stata rimossa solo temporaneamente e, una volta tolta la ruota, sarebbe tornata al suo posto. La questione aveva generato non poche polemiche, specialmente sui social. Oggi, comunque, la palma è tornata al suo posto, a pochi giorni dallo smontaggio della ruota panoramica.

Resta però in sospeso una questione, quella del muretto posizionato accanto all’aiuola di piazza Cairoli, che ancora deve essere rimesso a nuovo. Presumibilmente si provvederà a breve, ma al momento sul posto non si vedono operai. Sull’aiuola si vedono ancora accatastate le mattonelle. La foto in alto è stata scattata questa mattina, mentre quella che vedete in basso mercoledì 16 febbraio. In entrambe, in ogni caso, si vede chiaramente il muretto ancora da ripristinare.

(19)