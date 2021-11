Natale a Messina 2021: a piazza Cairoli si monta la ruota panoramica (ecco come sarà)

Iniziano i preparativi per il Natale 2021 a Messina: i lavori per il posizionamento della nuova Ruota Panoramica di piazza Cairoli sono cominciati e dureranno circa 10 giorni. Dall’8 dicembre, stando ai programmi della Giunta, sarà possibile ammirare la città dello Stretto da una prospettiva inedita. La nuova attrazione sarà infatti alta 50 metri, ben di più di quelle montate negli anni precedenti.

Al montaggio della ruota panoramica di piazza Cairoli ci sta pensando la ditta Soffiatti e Montenero Park S.A.S., che già si era occupata delle precedenti. La nuova attrazione del Natale messinese sarà la “Blue Sky Wheel”, la più grande del Sud Italia, che già ha ammaliato Catania. Come anticipato, sarà alta 50 metri, avrà 36 cabine, una delle quali per persone con disabilità, l’altra “Vip”. Le cabine arriveranno tra circa 5 giorni, pronte per il montaggio, dopodiché la ruota dovrebbe essere pronta in una decina di giorni.

A scegliere, anche per il 2021, la ruota panoramica per il Natale di Messina, è stata la Giunta De Luca, in quanto, si legge nella delibera di riferimento: «Costituisce un volano per il turismo perché saranno tantissimi i turisti che non vorranno lasciarsi sfuggire l’occasione per ammirare la città dall’alto e tutti i fruitori postando sui sociali video e le foto della loro esperienza sulla ruota contribuiranno alla promozione della città».

