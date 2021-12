Messina, rimossa una palma di piazza Cairoli per far spazio alla Ruota Panoramica

Prosegue l’allestimento del Natale di piazza Cairoli dove questa mattina è stato necessario espiantare una palma per far spazio alla Ruota Panoramica, attualmente in fase di montaggio. La pianta è stata rimossa solo temporaneamente, sarà trasportata in un vivaio di Messina e, una volta terminate le festività, sarà rimessa al suo posto.

C’è tanta curiosità attorno al cantiere di piazza Cairoli dove da ieri sono iniziati i preparativi per il Natale di Messina. Gli operai della ditta Soffiatti e Montenero Park S.A.S. hanno infatti iniziato l’installazione della nuova ruota panoramica, la “Blue Sky Wheel” che, come anticipato, sarà alta 50 metri, avrà 36 cabine, una delle quali per persone con disabilità, l’altra “Vip”. Le cabine arriveranno tra circa 4 giorni, pronte per il montaggio, dopodiché la ruota dovrebbe essere pronta in una decina di giorni, dopodiché i lavori dovrebbero concludersi entro l’8 dicembre, data in cui è prevista l’inaugurazione.

(90)