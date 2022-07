Taglio del nastro per il chiosco di Piazza Cairoli: sarà un info point per cittadini e turisti

Ultimati i lavori, il chiosco di piazza Cairoli sarà inaugurato domani, lunedì 11 luglio, alla presenza dei vertici di ATM e della Giunta comunale. Sarà un info point dedicato a cittadini e turisti, ma anche un presidio della Polizia Municipale nel cuore della città di Messina. A che ora il taglio del nastro e i dettagli del progetto.

Avviati il 23 maggio 2022, gli interventi per dare una seconda vita al vecchio chiosco della limonata di piazza Cairoli si sono conclusi nei giorni scorsi. La struttura è stata affidata ad ATM Spa tramite una delibera della Giunta De Luca con l’obiettivo di riqualificarlo e riutilizzarlo. I lavori sono stati eseguiti dalla FOX S.R.L., per un importo complessivo di 30.793,85 euro.

Mentre aspettiamo di vedere come sarà il nuovo chiosco, diamo uno sguardo al progetto. La postazione avrà una doppia funzione: quella di info point per quel che riguarda i mezzi pubblici, bus e tram, di ATM, pensato sia per i cittadini sia per i turisti che abbiano bisogno di informazioni su come raggiungere i luoghi di interesse della città; quella di presidio della Polizia Municipale, che avrà modo di attivare un servizio di vigilanza e di polizia di prossimità per la piazza e le vie limitrofe.

Al taglio del nastro, previsto per domani, lunedì 11 luglio, alle ore 10.00, saranno presenti il sindaco di Messina, Federico Basile, gli Assessori Salvatore Mondello e Francesco Caminiti, e il Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna.

