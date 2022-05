Messina, al via i lavori di riqualificazione del Chiosco di Piazza Cairoli

Da lunedì 23 maggio, quindi da ieri, sono partiti i lavori di riqualificazione del Chiosco di Piazza Cairoli di Messina. Gli interventi prevedono la trasformazione del Chiosco Ottocentesco, uguale a quello che si trova nella stessa piazza a pochi metri di distanza, in un infopoint gestito, in comodato d’uso gratuito, dall’ATM e un presidio fisso della Polizia Municipale. La riqualificazione, di uno dei più conosciuti luoghi di ritrovo dei messinesi, è stata decisa, a dicembre 2021, da una delibera dell’ex Giunta De Luca.

Come si legge dal cartello, si tratta di: «lavori di rifunzionalizzazione del chiosco, di proprietà comunale sito in Piazza Cairoli ai fine di realizzare un infopoint dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A e un presidio dei Vigili Urbani per il monitoraggio della Zona a Traffico Limitato».

Il Responsabile Unico del procedimento è l’ingegnere Giacomo Villari, la direzione dei lavori, invece, è affidata all’ingegnere Enrica Calandro. La società che si occuperà della riqualificazione del Chiosco è la FOX S.R.L., per un importo complessivo di 30.793,85 euro. I lavori verranno completati in 31 giorni.

