Stretto di Messina, sciopero di 24 ore per gli aliscafi Blu Jet: le corse garantite

Nuovo sciopero di 24 ore sullo Stretto di Messina per il personale degli aliscafi Blu Jet: dalle ore 21.00 di oggi, lunedì 13 luglio alle ore 21.00 di domani, martedì 14 luglio, le corse saranno ridotte e non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni. Online l’elenco delle partenze e degli arrivi assicurati.

A proclamare lo sciopero per il personale della Blu Jet – la compagnia delle Ferrovie dello Stato attiva sullo Stretto di Messina che gestisce le corse degli aliscafi tra le due sponde – sono le segreterie regionali dei sindacati FILT, UILT e UGL.

Lo sciopero, come anticipato, inizierà stasera alle 21.00 e durerà fino a domani, martedì 14 luglio, sempre alle 21.00. La compagnia garantirà comunque alcune corse per non interrompere del tutto i collegamenti tra Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

