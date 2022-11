Sport e giochi in scatola: a Messina l’evento per bambini “Ce n’è per tutti… i colori”

“Ce n’è per tutti… i colori”: questo il nome dell’evento per bambini organizzato a Palazzo Zanca dal Comune di Messina e Messina Social City per la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in programma come ogni anno domenica 20 novembre. Le attività inizieranno oggi stesso, venerdì 18 novembre, e dureranno fino a domenica.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa, alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile, degli assessori alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili, rispettivamente Alessandra Calafiore e Liana Cannata, della presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, e della dirigente scolastica dell’Istituto “Antonello”, Laura Tringali. Si tratta, ha spiegato il Primo Cittadino, di una «tre giorni di socializzazione a cui sono stati invitati gli istituti scolastici cittadini, bambine, bambini e adolescenti, nessuno escluso, per la gioia di stare insieme».

Questo il programma di “Ce n’è per tutti… i colori”:

Venerdì 18 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 : momenti di animazione che interesseranno i reparti ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” a cura dell’Azienda Messina Social City, e laboratori di lettura e scrittura creativa allestiti dagli operatori dei Centri Socio Educativi;

: momenti di animazione che interesseranno i reparti ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” a cura dell’Azienda Messina Social City, e laboratori di lettura e scrittura creativa allestiti dagli operatori dei Centri Socio Educativi; Sabato 19 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 : nell’atrio di Palazzo Zanca l’iniziativa “Una scatola per tutti”;

: nell’atrio di Palazzo Zanca l’iniziativa “Una scatola per tutti”; Domenica 20 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: a Piazza Unione Europea si terranno attività ludico-sportive e laboratori del gusto approntati dagli studenti dell’Istituto Antonello.

