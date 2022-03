Spazzamento meccanizzato a Ganzirri: divieto di sosta sul lungolago. Giorni e orari

Lo spazzamento meccanizzato approda a Ganzirri e a Torre Faro. Gli interventi sono stati programmati da MessinaServizi Bene Comune, ogni settimana, il martedì e il sabato, dalle 7.00 alle 10.00. In quegli orari sarà disposto il divieto di sosta nelle aree adiacenti al Lago Grande e al Lago piccolo.

«L’iniziativa – spiegano da MessinaServizi Bene Comune – rientra nell’accordo stipulato tra la Città Metropolitana ed il Comune di Messina, finalizzato all’attuazione delle “azioni di tutela e valorizzazione della riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro”, che prevede all’art. 2 lo spazzamento continuo e cadenzato lungo i bordi del Lago di Ganzirri e Faro, per almeno due giorni la settimana, mediante l’utilizzo di spazzatrice stradale. Messinaservizi confida, come sempre nel buon senso e nell’educazione dei cittadini, per consentire, senza intoppi, l’avvio di questo importante servizio. Il Presidente Lombardo invita i residenti e quanti frequentano l’area dei laghi alla massima collaborazione per consentirci di effettuare meccanicamente un servizio continuativo e sempre più efficace e efficiente».

I divieti di sosta, con zona rimozione coatta riguarderanno, nel dettaglio:

i tratti di via Consolare Pompea, via Lago Grande, via Cariddi (ex via Nuova), via Pantanello, perimetrali al “Lago Grande” ed al “Lago Piccolo”, in località Ganzirri-Torre Faro, sui rispettivi lati in adiacenza ai bordi degli stessi laghi, ove non sia già prevista l’interdizione della sosta veicolare.

(14)