Vaccini senza prenotazione in Sicilia: torna l’open weekend AstraZeneca

Anche questa settimana torna l’open weekend AstraZeneca in Sicilia, che consentirà alle persone tra i 60 ed i 79 anni, di sottoporsi al vaccino anti-covid senza prenotazione. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Regione, coinvolgerà i centri e gli hub vaccinali di tutta l’Isola, compresi quelli di Messina e provincia. La novità principale è che durerà un giorno in più.

Al via da domani l’open weekend AstreZeneca in Sicilia. Chi rientra nel target del vaccino anglo-svedese, vale a dire le persone tra i 60 ed i 79 anni, non affette da determinate patologie, potrà recarsi negli hub e nei centri siciliani giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 aprile per ricevere il vaccino anti-covid AstraZeneca senza prenotazione. Obiettivo dell’iniziativa è evitare lo spreco delle dosi di AstraZeneca dopo le tante defezioni delle scorse settimane di persone che avevano prenotato e che, all’ultimo momento, hanno deciso di non sottoporsi al vaccino.

Lo scorso fine settimana, durante il primo open weekend AstraZeneca, alla Fiera di Messina sono stati somministrati 442 vaccini, mentre in Sicilia il totale è stato di oltre 25mila adesioni. I numeri, in questi giorni, si sono mantenuti piuttosto bassi all’hub vaccinale di Messina: ieri in Fiera sono stati somministrate 15 dosi di AstraZeneca e 5 lunedì 19 aprile.

(16)