Messina, si chiude l’open weekend AstraZeneca: i dati sui vaccini somministrati in Fiera

Sono 442 le dosi del vaccino anti-covid anglo-svedese somministrate nell’open weekend AstraZeneca all’hub della Fiera di Messina. Il dato è comunque parziale per la città dello Stretto perché non include le vaccinazioni eseguite al Policlinico “G. Martino” o al Piemonte. In Sicilia, l’affluenza indicata alla 18.00 di ieri era di circa 25mila persone. Soddisfatto il presidente della Regione, Nello Musumeci: «I cittadini hanno superato le iniziali diffidenze sul vaccino e così tutti corriamo verso la tanto attesa immunizzazione».

Per lo scorso fine settimana – venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile – la Regione Siciliana ha dato il via all’open weekend AstraZeneca: tre giorni in cui i cittadini tra i 60 ed i 79 anni hanno potuto recarsi in 66 punti vaccinali sparsi su tutta l’Isola per sottoporsi al vaccino anti-covid anglo-svedese senza prenotazione. In totale, alle 18.00 di ieri, domenica 18, il dato regionale era di 25mila dosi somministrate. Numero che ha convinto il governatore Nello Musumeci, dichiaratosi soddisfatto dei risultati dell’iniziativa.

«Sono soddisfatto – ha evidenziato il presidente della Regione Siciliana – della massiccia adesione alla nostra iniziativa. Valuteremo se riproporla nel prossimo fine settimana. I cittadini hanno superato le iniziali diffidenze sul vaccino e così tutti corriamo verso la tanto attesa immunizzazione. La Sicilia ha bisogno di tornare ad aprire».

Da venerdì scorso, complessivamente, nei 66 Hub e Centri delle nove province dell’Isola sono state iniettate oltre 71mila dosi dei tre vaccini a disposizione. Il dato dell‘open weekend in Sicilia sarà aggiornato nelle prossime ore, con l’aggiunta di quanti si sono recati negli hub della Sicilia tra le 18.00 e le 22.00 di domenica 18 aprile 2021.

