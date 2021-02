Sicilia, si è dimesso l’assessore regionale Alberto Pierobon

È ufficiale: Alberto Pierobon si è dimesso da assessore all’Energia e servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana. A prendere il suo posto in Giunta dovrebbe essere la professoressa Daniela Baglieri, docente ordinaria del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina. La docente dovrebbe incontrare oggi, infatti, il presidente Nello Musumeci.

Il Governatore corre quindi ai ripari dopo la bufera scoppiata a seguito dell’uscita dal governo regionale dell’assessore Bernadette Grasso a causa dell’assenza di donne in Giunta. Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica”, infatti, a prendere il posto di Alberto Pierobon dovrebbe essere la professoressa Daniela Baglieri, indicata dall’Udc. La conferma, in ogni caso, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Intanto, l’ormai ex assessore Pierobon – che si occupava, tra le altre cose, della della gestione dei rifiuti in Sicilia –, ha annunciato su Facebook la propria uscita dal Governo regionale: «Buongiorno – si legge sulla sua bacheca –, come richiesto dal Presidente ho rassegnato le mie dimissioni da assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità. Ringrazio il Presidente per l’opportunità che mi ha concesso e rivolgo, a lui e a chi prenderà il mio posto, tutti gli auguri di un buon lavoro».

