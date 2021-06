Sicilia. “Racconta con i tuoi occhi”: come partecipare al contest fotografico del PON-IR

Al via il contest fotografico “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi” lanciato dal PON Infrastrutture e Reti (PON-IR) in Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia per far conoscere ai cittadini gli interventi finanziati dall’Europa nel loro territorio. Il concorso è aperto a tutti, ma la scadenza per inviare le foto è fissata al 15 giugno 2021. Tutte le informazioni utili su come partecipare.

Partiamo dal principio. Il PON-IR è un programma dell’Unione Europea che si pone l’obiettivo di migliorare le infrastrutture delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno e conseguentemente le condizioni di mobilità delle persone e delle merci nei territori coinvolti. Con i fondi del PON Infrastrutture e Reti sono stati finanziati interventi come quello del Porto di Tremestieri o della via Don Blasco di Messina.

Per far conoscere la propria attività ai cittadini e mostrare l’impatto che questa ha sulla vita delle città e dei loro abitanti, il PON-IR ha lanciato un contest fotografico finalizzato a coinvolgere le persone stimolando il loro interesse nei confronti del ruolo dell’Europa, della Politica di Coesione e degli interventi finanziati dal PO nelle regioni di appartenenza. «Il tema dell’implementazione e dell’ammodernamento delle infrastrutture – si legge sul sito del PON-IR –, in modo particolare nel Mezzogiorno, è sempre al centro del dibattito pubblico e dell’agenda politica. Porti, aeroporti, strade e ferrovie sono intrinsecamente legati alla vita quotidiana di ogni cittadino e si inseriscono tanto negli ambienti urbani quanto in quelli extraurbani, creando connubi anche molto evocativi. Si chiede ai partecipanti di scattare una foto che possa dare risalto a questi aspetti e che possa trasmettere un’esperienza, una sensazione, un ricordo, un sogno legato alle infrastrutture nei territori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia».

Sicilia, al via il contest fotografico del PON-IR: come partecipare

Il contest fotografico lanciato dal PON-IR è stato lanciato il 9 maggio e si chiuderà il 15 giugno 2021. Ci sono due categorie principali di partecipanti – under 25 e over 25 – ed è aperto a tutti, anche ai minorenni. Tutto ciò che si deve fare è individuare gli interventi finanziati nell’ambito del PON-IR nella propria regione, scattare una foto e inviarla (in formato jpeg, ad almeno 240 dpi) all’indirizzo e-mail raccontaconituoiocchi@gmail.com.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento a questo link e la pagina dedicata al contest fotografico sul sito del PON-IR (in fondo alla pagina è disponibile l’elenco degli interventi, suddivisi per categoria).

