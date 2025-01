Servizio civile universale a Messina: dove svolgerlo? La lista di Enti e progetti

Dove svolgere il servizio civile universale a Messina? Svolgere il servizio civile vuol dire impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria. Vuol dire impegnarsi all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani. Il bando si rivolge ai giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti). Inoltre, possono fare richiesta anche i giovani stranieri che sono stranieri regolarmente residenti in Italia.

L’Amministrazione comunale di Messina ha comunicato la pubblicazione del bando per selezionare 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

I settori per il bando 2025

Nel bando del 2025, gli Enti possono proporre progetti nei seguenti settori:

1. assistenza

2. protezione civile

3. patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

4. patrimonio storico, artistico e culturale

5. educazione promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale

6. agricoltura in zone di montagna, agricoltura sociale e bodiversità

7. promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Servizio civile universale a Messina: dove svolgerlo?

Ecco di seguito la lista dove svolgere il servizio civile universale a Messina e i relativi posti disponibili per progetto:

Associazione Nazionale ARCI Servizio Civile ASC APS

Per il progetto “Giocare per diritto”: 4 posti dispinibili;

Per il progetto Voci nel Tempo”: un posto disponibile.

I.N.F.A.P. Nazionale – ETS

Per il progetto “Orizzonti Inclusivi; Verso una Società senza Barriere”: un posto disponibile

FOCSIV ETS

Per il progetto “Missione BenEssere 2025” : 6 posti disponibili.

Lega Nazionale delle Cooperative Mutue

Per il progetto “CASA MIA – CASA TUA” ci sono, rispettivamente: 4 posti, 4 posti e 6 posti disponibili;

Per il progetto “INTRECCI EDUCATIVI”: 4 posti disponibili.

Ultreya Pedara

Per il progetto “Segui la freccia 2”: 4 posti disponibili.

E.N.D.O. – F.A.P.

Per il progetto “Fare comunità” : 16 posti disponibili.

Istituto Gonzaga – Centro Educativo Ignaziano

Per il progetto Comunità Educante: 15 posti disponibili;

Per il progetto “Dare di più”: 9 posti disponibili.

AVIS Nazionale

Per il progetto “Scuola di Dono, in Sicilia – seconda edizione”: 2 posti disponibili.

CESC Project

Per il progetto “Da Zancle a Messina”: 2 posti disponibili;

Per il progetto “Di tutti i colori”: 2 posti disponibili.

Salesiani per il sociale rete associativa APS

Per i progetti “Oratorio è comunità”: 3 posti disponibili; “Tesori da scoprire”: 4 posti disponibili; “Una casa per proteggere le donne”: 4 posti disponibili.

AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla APS/ETS

Per il progetto “#AttoriDelCambiamento: per una comunità inclusiva e solidale”: 5 posti disponibili;

Per il progetto “#Smuoviamoci: relazione, sensibilizzazione, alfabetizzazione digitale”: 10 posti.

Movimento Cristiano Lavoratori

Per i progetti “CARE: Comunità Attive per la Resilienza e l’Empatia”: 2 posti; “Insieme oltre le difficoltà”: 2 posti; “Orizzonti Condivisi”: 2 posti.

Associazione ERIS

Per il progetto “ATTIVA – MENTE”: 1 posto.

Altri Enti per il servizio civile universale

La lista degli Enti dove svolgere il servizio civile universale a Messina continua:

Vides ODV (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo)

Per il progetto “Spazi educativi”: 4 posti

ARESS Fabiola Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata Onlus ETS

Per il progetto “IERI, OGGI E DOMANI”: 6 posti

Fondazione AMESCI

Per i progetti “HumanCare – Umanizzazione e Fiducia nelle Cure”: 6 posti; “Giocare per guarire”: 8 posti; “Sicuri nell’età dell’informazione”: 2 posti; “Truffe Zero: Supporto Anziani Siciliani”: 5 posti

Caritas Italiana

Per il progetto “Amici senza barriere – Messina”: 4 posti

OPES APS

Per i progetti “Educare all’assistenza e al sostegno”: 2 posti; “Lo sport a sostegno dell’inclusione sociale”: 2 posti; “Sport per la salute fisica e sociale Italia”: 2 posti.

Per il progetto “Uno sportello per il sostegno: 1 posto.

Associazione della Croce Rossa Italiana

Per i progetti: “Salute e società”: 4 posti; “Salute e Società a sostegno dell’Italia SCU 2024: 2 posti; “Soccorso sanitario per la vita e la salute – sud Italia”: 4 posti; “Soccorso sanitario per la vita e la salute SCU 2024”: 2 posti.

Confcoopertive – Confederazione Cooperative Italiane

Per il progetto “Basta prenderli per mano 2025”: 1 posto e 2 posti;

Per il progetto “NASCONO FIORI 2025”: 4 posti.

Federazione Italiana Comunità Terapeutiche ETS. F.I.C.T.

Per il progetto “IN-DIPENDENZA 2024”: 3 posti.

Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia

Per il progetto “Sikelia solidale”: 4 posti.

I.N.A.C. – Istituto Nazionale Assistenza Cittadini

Per il progetto “Costruire ponti di resilienza”: un posto.

Associazione Servizio Civile e Sostegno Disabili A.S.S.O.D. Onlus

Per il progetto “Per una società inclusiva”: 4 posti.

Patronato E.N.A.P.A.

Per il progetto “Cittadini informati e tutelati con ENAPA e INAC”: un posto;

Per il progetto “Inclusione e diritti nelle Isole”: 2 e 5 posti.

La lista continua

Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova

Per il progetto “IN.T.E.G.R.A. Iniziative di Trattamento ed Empowerment per Generare Responsabilità e Attivazione”: un posto.

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

Per i progetti: “Italia inclusiva: volontari per l’assistenza di anziani e adulti in situazione di disagio”: 4 posti; “Non solo libri: volontari nelle biblioteche italiane”: 4 posti; “Sviluppo sostenibile dei territori: volontari per l’educazione e per la promozione del turismo”: 6 posti.

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Per il progetto “Il Pozzo d’acqua”: un posto;

Per il progetto “Includendo”: un posto.

Agorà Oreto Onlus

Per i progetti: “Cantiere verde”: un posto; “Insieme”: un posto; “Riscopriamoci”: un posto; “Trinacria da scoprire”: un posto.

Comitato Regionale della Sicilia per le sezioni A.I.A.S. – E.T.S.

Per il progetto “OFFICINE A.I.A.S.”: 6 posti;

Per il progetto “Percorsi condivisi di assistenza”: 2 posti.

ANMIL – ETS

Per il progetto “ANMIL per la Comunità – Sportelli CIvivi 2024”: 3 posti;

Per il progetto “Buono a tutto: percorsi di autonomia per invalidi sul lavoro”: un posto.

Next Group Foundation

Per il progetto “Sportelli aperti 2.0”: 2 posti.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Per il progetto “I Vigili del Fuoco raccontano”: un posto;

Per il progetto: “La nostra storia: testi, immagini e voci”: 2 posti.

A questo link, per ulteriori informazioni sugli Enti a Messina.

A questo link, per informazioni generali sul servizio civile universale 2025.

(4)