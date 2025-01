Servizio Civile Universale: 12 posti al Comune di Messina. Come presentare la domanda

Servizio Civile Universale a Messina. L’Amministrazione comunale comunica la pubblicazione del bando per selezionare 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

Le domande per partecipare possono essere presentate entro le ore 14.00 di venerdì 18 febbraio 2025. Il Comune di Messina, in collaborazione con ANCI nazionale, offre ai giovani la possibilità di svolgere attività di volontariato in progetti di Servizio Civile Universale.

Le sezioni in cui svolgere l’attività di volontariato sono:

“Non solo libri: volontari nelle biblioteche italiane”;

“Sviluppo sostenibile dei territorio: volontari per l’educazione e per la promozione del turismo”;

“Italia inclusiva: volontari per l’assistenza di anziani e di adulti in situazione di disagio”.

In totale, vengono messi a disposizione 12 posti.

Per avere informazioni aggiuntive si può contattare:

la dott.ssa Annarita Sottile (operatrice locale di progetto) al numero 3470618810 o al numero telefonico 0907723731 ;

(operatrice locale di progetto) al numero telefonico 0907723499, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 11.

oppure visitare il sito web https://www.politichegiovanili.gov.it/.

Come partecipare

Per partecipare occorre presentare domanda entro la scadenza fissata alle ore 14.00 di venerdì 18 febbraio 2025, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

