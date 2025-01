Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’Anno Accademico UniMe 2024/25

Si è svolta questa mattina al Teatro Vittorio Emanuele, la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2024/25. L’ospite d’onore è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ad inaugurare la Cerimonia, l’intervento della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, del Rappresentante del Personale T.A. dott. Domenico Quartarone e della Rappresentante degli studenti, Chiara Furlan.

Non solo inaugurazione dell’Anno Accademico UniMe

L’evento è stato inserito all’interno delle iniziative per celebrare il 70° Anniversario della “Conferenza di Messina”, iniziate il 20 gennaio.

Durante la Cerimonia, il Capo dello Stato ha ricevuto il Dottorato honoris causa in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni”. Al Presidente emerito della Corte Costituzionale, prof. Gaetano Silvestri, è stata affidata la laudatio. La prof.ssa Daniela Novarese, Ordinaria di Storia delle Istituzioni Politiche e Delegata all’Archivio Storico UniMe, ha spiegato le motivazioni del conferimento.

Il Presidente Sergio Mattarella ha concluso la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Messina con una suo lectio doctoralis. La lectio ha rappresentato un momento di approfondimento, confronto e riflessione.

L’Università di Messina verso il futuro

Il coro dell’Ateneo di Messina, sulla note dell’Inno di Mameli ha accolto la comunità di studentesse e studenti, cariche civili, militari e religiose e tutti i partecipanti alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Messina. Si è trattata della 177° inaugurazione dalla fondazione dell’Ateneo, arricchita, quest’anno, dalla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

La Rettrice Giovanna Spatari si è detta soddisfatta per avere avuto, per la prima volta, un Presidente della Repubblica ad inaugurare l’Anno Accademico dell’Ateneo Ploritano.

«È un uomo che ha portato avanti con un impegno infaticabile l’esaltazione dei valori democratici e la promozione del bene comune. Quando un Presidente della Repubblica fa visita ad un Ateneo, questo rappresenta sicuramente il legame delle Istituzioni al mondo della cultura che è anche volano della crescita economica e sociale per il territorio» – ha dichiarato la Rettrice.

Inoltre, ha aggiunto: «l’Università consolida con oltre 25mila studenti la sua posizione. Quest’anno abbiamo nuovi corsi di laurea, anche in lingua inglese e ci sforzeremo di ampliare l’offerta formativa sempre con uno sguardo al territorio».

Il suo messaggio di oggi per gli studenti è di essere artefici di un cambiamento, capaci di trovare risposte ma sapersi porre anche le domande giuste.

Inaugurazione Anno Accademico UniMe: momento solenne

Alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Messina, la Rettrice ha evidenziato: «questa giornata è particolarmente solenne perché non si limita all’inaugurazione dell’anno accademico ma anche per la presenza del presidente della Repubblica a cui verrà conferito i l Dottorato honoris causa in “Scienze delle pubbliche amministrazioni”. Quest’anno, l’inaugurazione del nostro anno accademico si colloca in un contesto ancor più denso di significato, poiché ricorre il 70° anniversario della “Conferenza di Messina”. L’ evento, nel giugno del 1955, ha visto la nostra città al centro della scena internazionale. Sotto la guida illuminata di Gaetano Martino, allora Ministro degli Affari Esteri e già Rettore di questa Università, si posero le basi di quella che noi oggi orgogliosamente chiamiamo Unione Europea, una comunità di Nazioni unite da principi di solidarietà, pace e cooperazione».

La giornata di oggi ha segnato il culmine di un percorso svolto negli ultimi due giorni in cui l’Università di Messina (con il coinvolgimento dei Dipartimenti di Giurisprudenza, di Scienze Politiche e Giuridiche e dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti e la fattiva collaborazione di prestigiosi Enti e Centri di Studio) ha voluto ricordare, grazie alla partecipazione di relatori provenienti non solo dall’Italia, l’importanza (nei suoi molteplici aspetti) della “Conferenza di Messina”, celebrandone anche il suo ideatore.

Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’Anno Accademico

Dopo l’intervento della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari e la consegna del dottorato honoris causa al Presidente, Sergio Mattarella ha tenuto la sua lectio doctoralis avente per tema l’Amministrazione Europea.

La lectio doctoralis ha analizzato l’evoluzione e le caratteristiche dell’amministrazione europea, ponendo particolare attenzione all’integrazione istituzionale tra gli Stati membri dell’Unione Europea (UE). Il Presidente ha analizzato le origini dell’integrazione europea e ha esposto il sistema amministrativo europeo, spiegando che l’UE adotta un modello di “governo multilivello”.

Il Presidente della Repubblica ha poi fornito esempi concreti di cooperazione: settori come concorrenza, amministrazione fiscale e bancaria, e progetti come il Next Generation EU dimostrano il crescente intreccio tra livelli amministrativi.

Inoltre, Sergio Mattarella ha sottolineato come la cooperazione si rivela essenziale per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e la digitalizzazione.

«Nel marzo 2017, sono stati celebrati a Roma i sessant’anni dalla firma dei Trattati d’origine. In quella occasione, rivolgendo un saluto ai Capi di Stato e di Governo presenti, mi sono permesso di dire che i Paesi dell’Unione si dividono in due categorie: i Paesi piccoli e quelli che non hanno ancora compreso di essere piccoli anch’essi. Soltanto uniti potranno continuare ad assicurare ai loro cittadini, come avviene da oltre settant’anni, un futuro di pace e di diffuso benessere» – ha concluso il Presidente della Repubblica.

Nell’augurare un buon inizio di Anno Accademico, il Sergio Mattarella ha salutato e ringraziato l’intero pubblico del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

