Sergio Mattarella a Messina per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico di UniMe

La città di Messina si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mercoledì 22 gennaio la massima carica dello Stato sarà presente alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Messina. La sua presenza in città, inoltre, si inserisce in un programma più ampio con cui l’Ateneo intende celebrare il 70° anniversario della “Conferenza di Messina”.

Il 20 gennaio prenderà il via un convegno, occasione per riaffermare la vocazione europeista e comunitaria della nostra Università e, in senso più ampio, dell’intero territorio, richiamando lo spirito che ispirò i padri fondatori dell’Unione Europea.

Il 21 gennaio, durante i lavori, sarà dedicato un momento speciale alla figura di Gaetano Martino, illustre messinese e figura centrale di quella Conferenza.

Infine, il 22 gennaio, la cerimonia di inaugurazione vedrà il conferimento del dottorato honoris causa in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni” al Presidente Sergio Mattarella.

La Rettrice prof.ssa Giovanna Spatari ha dichiarato: «si tratta di un riconoscimento dovuto, nei confronti della massima carica dello Stato e della persona: il suo spessore istituzionale e la sua storia di vita incarnano, infatti, quel valore assoluto di democrazia che deve indiscutibilmente rappresentare anche la pietra angolare che regge la nostra azione di formazione e ricerca».

