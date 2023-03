Reddito di cittadinanza, arrivano i voucher formativi: pronto l’avviso del Comune di Messina

Voucher formativi finalizzati al conseguimento di patenti di guida: questo quanto previsto dal Comune di Messina per i percettori del Reddito di Cittadinanza o soggetti in carico al Servizio Sociale Professionale che rispondano a determinati requisiti. Le risorse a disposizione sono pari a 5.406.873,87 euro, provenienti dal Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione. Vediamo tutti i dettagli.

Il Comune di Messina ha partecipato all’avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato a finanziare progetti di inclusione che mirino a integrare le misure di sostegno economico con interventi socio-educativi e ha ottenuto risorse pari a 5.406.873,87 euro.

È online sull’AlboPop del Comune di Messina la determina con cui si approva lo schema dell’avviso pubblico rivolto ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e ai soggetti in carico al Servizio Sociale Professionale che siano interessati all’ottenimento dalle patenti di guida.

Voucher formativi per beneficiari di Reddito di Cittadinanza (e non solo)

Pubblichiamo, di seguito, i requisiti, quando aprono i tempi per presentare domanda, e le modalità.

Requisiti

Possono partecipare tutti i soggetti, residenti nel Comune di Messina, che:

siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza (anche nel caso in cui alla data della domanda il beneficio sia scaduto a seguito dei 18 mesi di prima fruizione complessiva e nel caso sia stata ripresentata istanza RdC), in condizione di disoccupazione e con un ISEE pari o inferiore a 6.000,00 euro , alla data di attivazione di presentazione della domanda e in carico al Servizio Sociale Professionale per l’attivazione di un Patto di inclusione sociale.

(anche nel caso in cui alla data della domanda il beneficio sia scaduto a seguito dei 18 mesi di prima fruizione complessiva e nel caso sia stata ripresentata istanza RdC), in condizione di e con un , alla data di attivazione di presentazione della domanda e in carico al Servizio Sociale Professionale per l’attivazione di un Patto di inclusione sociale. soggetti in carico al Servizio Sociale Professionale con ISEE pari o inferiore a 6.000,00 euro.

Nel caso di domande da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ammesso al beneficio il soggetto ritenuto più idoneo dal Servizio sociale professionale del Comune di Messina.

Tempi e come fare domanda

Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile 2023 e non sono previsti termini di scadenza.

Per presentare istanza di partecipazione all’avviso occorre compilare questo modulo e inviarlo per posta elettronica certificata alla casella PEC protocollo@pec.comune.messina.it riportando chiaramente nell’oggetto la seguente dicitura: “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE VOUCHER FORMATIVI E PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTI DI GUIDA PON INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO 3/2016”.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e codice fiscale;

modello I.S.E.E. in corso di validità.

Tutta la documentazione è disponibile a questo link.

