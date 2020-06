Radio Antidoto: prendi un treno, ti aspetterò con un trottulele in mano

Ciao estate, pensavo ti fossi dimenticata di me . Ci siamo l’estate è arrivata, finalmente. Altri sette giorni su Radio Antidoto sono passati a ritmo di (in ordine sparso): treni, trottulele, nuovi arrivi, ricette di pane, teste pulite e feste della musica.

Anche questa domenica vi raccontiamo alcune delle tante cose che accadono su Radio Antidoto, la radio nata in pieno lockdown che ogni giorno riguadagna fiato, si tuffa e nuota. Bracciate ampie quelle della settimana appena trascorsa. Siamo arrivati un po’ ovunque e ci siamo divertiti un mucchio.

La prima cosa

La prima cosa da chiarire è cosa sia un trottulele, lo ha fatto benissimo Andrea Trotta, ospite di Francesco Rigoni. Trotta – termolese ma traslocato per metà della sua vita da altre parti, da 3 anni e qualche mese a Berlino – è un vero artigiano dell’arte, tra le sue creazioni anche – appunto – il trottulele, strumento musicale, che assomiglia per forma e per suono ad un banjo, ma che ha una storia tutta sua.

Un po’ come Bonelli, che – tra tutti quelli di Radio Antidoto – è il primo ad aver varcato i confini europei e da Amsterdam sta viaggiando con obiettivo il grande triangolo siciliano. Molte soste, molti panorami e in mezzo una zia di Ginevra e una mostra al Ducale di Genova.

All’Etherea Art Gallery (prima galleria italiana dedicata alla Time-Based Media), infatti, c’è Links ideata e curata da Virginia Monteverde. Tra le opere multimediali anche quella del nostro Bonelli. Sì, siamo molto orgogliosi di lui.

Ancora arte con i libri di Venera e Marcella. Le ragazze di Colapesce che hanno debuttato su Radio Antidoto giusto questa settimana. Il primo appuntamento si chiama Songbook e racconta parte della storia della new wave scritta da Gabriele Merlini in “No music on weekends” (edito effequ).

Il Pane poi

Impara l’arte e nel frattempo anche a fare il pane. Su Radio Antidoto sono gli ascoltatori a venirci in aiuto quando ci mancano le parole o le ricette. Valentina è una delle nostre ascoltatrici preferite, di lei sappiamo che vive a Milazzo, è una super mamma e cucina benissimo. Qui la sua ricetta per il pane.

E alla fine è sempre festa su Radio Antidoto

Queste giornata possono essere feste senza musica? No. E allora in alto i calici, oggi è estate, è festa, è musica. Andiamo a ballare!

In occasione della 26edizione della Festa Europea della Musica, Diego Repetto e musicanti saranno in diretta, dalle 15.00, su Radio Antidoto.

