Quattro belle notizie da Messina e dal mondo – Episodio 3

Dal mondo animale alla vita quotidiana, anche la settimana che ci lasciamo alle spalle ci ha riservato diverse belle notizie, e solo alcune riguardano il coronavirus: per dare una svolta alla domenica, giorno della malinconia per eccellenza, secondo solo al lunedì, abbiamo deciso di selezionarne quattro provenienti dall’Italia e dal resto del mondo, partendo dalla provincia di Messina.

La prima notizia l’abbiamo data anche noi, a inizio settimana: i Vigili del Fuoco hanno salvato un cane caduto da un costone di Capo Milazzo, in provincia di Messina, e precipitato per circa 40 metri. L’animale, un Jack Russel di nome Stellina, è sopravvissuto grazie alle palme che hanno attutito la caduta e ha riportato solo qualche lieve ferita. Dopo il salvataggio, Stellina è tornata a casa con la sua famiglia.

La seconda notizia arriva da Torino. Un bambino delle elementari, triste perché quest’anno a causa del coronavirus non è stato possibile scattare l’abituale foto di classe, ha deciso di non lasciarsi abbattere dalla malinconia e ha trovato una “soluzione alternativa”. Nel suo quaderno degli schizzi ha disegnato a matita sé stesso, i suoi compagni e le maestre e ha inviato lo scatto ai diretti interessati. La notizia ha fatto il giro del web fino ad arrivare al viceministro all’Istruzione Anna Ascani, che ha condiviso l’originale “foto di classe” su Facebook.

La notizia è stata riportata da varie testate, tra cui La Repubblica e il Corriere della Sera.

La donna della foto si chiama Maria Branyas, ha 113 anni e ha sconfitto il coronavirus. L’anziana signora si trovava in una casa di riposo quando il virus ha iniziato a diffondersi e ad aprile ha scoperto di essersi ammalata. La figlia ha creato per lei un profilo twitter, usato in questi giorni di isolamento per raccontare la vita della donna attraverso vecchi scatti in bianco e nero. Lo scorso 11 maggio 2020 “El País” ha dato la notizia della sua guarigione.

La notizia ha fatto il giro del mondo ed è stata riportata, tra gli altri, dalla Cnn e da La Repubblica.

Batman e Wonder Woman hanno trascorso la quarantena insieme, prova ne è un filmato circolato su Instagram che li ritrae mano nella mano mentre vanno a buttare la spazzatura vicino casa. No, non è la trama di un nuovo (e improbabile) fumetto, ma la trovata originale di un padre che ha deciso di rendere più allegra la quarantena della figlia. Nelle ultime settimane, lo spagnolo Jaime ha indossato un travestimento diverso ogni giorno per andare a conferire i rifiuti coinvolgendo in questa piccola sfilata anche la bimba.

La “notizia” l’ha condivisa Roberto Saviano, ma i video in cui si vede Jaime che, a volte con la figlia e a volte da solo, getta la spazzatura ogni giorno con un costume diverso, sono disponibili sul suo account Instagram.

Le belle notizie da Messina e dal mondo delle scorse settimane sono disponibili qui e qui.

(25)