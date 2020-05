Il cane Stellina precipita in un dirupo: la salvano i Vigili del Fuoco – FOTO

Un cane caduto in un dirupo è stato salvato dai Vigili del Fuoco. È la storia di Stellina, jack russell, precipitata in un costone di Capo Milazzo ma – per fortuna – recuperata dai Vigili del Fuoco. Stellina adesso è tornata dai suoi padroni.

Il cane ha riportato ferite lievi, grazie a delle palme che hanno attutito la caduta. Al termine dell’intervento Stellina è tornata a riabbracciare i suoi legittimi proprietari.



