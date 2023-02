Pulizie AMAM di caditoie griglie di scolo e tombini: i divieti di sosta a Messina dal 20 febbraio

Proseguono gli interventi di pulizia di caditoie griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte di AMAM a Messina. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, da lunedì 20 a venerdì 24, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità. In particolare vigeranno divieti di sosta nelle zone interessare dagli interventi. Vediamo dove.

Pulizie AMAM a Messina: i divieti di sosta dal 20 al 24 febbraio

I divieti di sosta disposti per consentire lo svolgimento di interventi di pulizia da parte dell’AMAM a Messina saranno in vigore nella fascia oraria tra le 8.00 e le 18.00 nelle seguenti strade:

lunedì 20 febbraio – nelle vie Gazzi, Cremona, nella corsia di marcia lato nord, Como, nel tratto compreso tra le vie Cremona e Monza, Crema, nel tratto compreso tra le vie Cremona e Monza, Milano, Lodi e Pavia;

mercoledì 22 febbraio – nel viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie Veneto e Santa Cecilia, e nelle vie Calamech, dei Pericolanti e Santo Stefano e Santa Chiara;

venerdì 24 febbraio – nelle vie Croce Rossa, nel tratto compreso tra le vie Roma e Roosvelt, e nel viale Europa, nel tratto compreso tra le vie La Farina e Maregrosso, lato nord.

