“Primavera in cammino”: quattro escursioni per scoprire il Parco Fluviale dell’Alcantara

Al via questo weekend il programma di “Primavera in Cammino”, una serie di quattro escursioni gratuite alla scoperta del Parco Fluviale dell’Alcantara. Diversi i percorsi previsti nei più bei siti del territorio, tra storia, cultura, bellezze naturali e architettoniche. Vediamo il programma completo.

Quattro appuntamenti, da aprile a giugno 2023, per scoprire i misteri e le meraviglie del Parco fluviale dell’Alcantara. L’iniziativa, promossa dal Commissario Straordinario dell’Ente Parco, l’ing. Santi Trovato, si chiama “Primavera in Cammino” e mira a promuovere e far conoscere uno dei territori più belli e suggestivi della Sicilia. La prima escursione è fissata per domenica 16 aprile tra monte Mojo, la Cuba Bizantina e la Necropoli di piano Mojo.

Escursioni Parco fluviale dell’Alcantara: il programma

Di seguito, il programma completo dell’iniziativa “Primavera in Cammino”:

16 Aprile 2023 – Escursione monte Mojo, Cuba Bizantina, Necropoli di piano Mojo;

– Escursione monte Mojo, Cuba Bizantina, Necropoli di piano Mojo; 30 Aprile 2023 – Escursione monti Olgari-monte Cucco, alla scoperta dei megaliti e delle tombe a grotticella;

– Escursione monti Olgari-monte Cucco, alla scoperta dei megaliti e delle tombe a grotticella; 14 Maggio 2023 – Il cammino delle chiese, una passeggiata lungo le vie del centro storico di Calatabiano;

– Il cammino delle chiese, una passeggiata lungo le vie del centro storico di Calatabiano; 25 Giugno – Sentiero delle rive di Muscianò Graniti – conosciamo il Nord Walking – attività sportiva a stretto contatto con la natura, con istruttori qualificati.

La partecipazione è libera. Per prenotazioni e maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale e contattare il Parco al numero 0942 388020 oppure al 3332972877.

