Presepi, concerti, mercatini: tutti gli eventi del “Natale della rinascita” del 19 dicembre

Prosegue il fitto calendario di eventi del “Natale della rinascita” finanziato dal Comune di Messina. Tra escursioni, mercatini, concerti e presepi viventi, anche questa domenica 19 dicembre ce n’è per tutti i gusti. Vediamo il programma completo per chiudere il fine settimana.

Nonostante qualche intoppo, gli eventi di Natale a Messina proseguono come da programma. Dei tanti eventi in calendario vi segnaliamo, in particolare, il “Natale artistico a Castel Gonzaga” tra mercatini, visite guidate alla fortezza e una mostra fotografica; il “Laboratorio di regia teatrale per ragazzi e adulti” del Teatro dei Tre Mestieri; il “Presepe Vivente solidale con mercatino artigianale e casa di Babbo Peloro” al Castello Edi di Granatari.

Vediamo, di seguito, tutti gli eventi di Natale di oggi, domenica 19 dicembre 2021:

alle ore 10, a San Filippo Superiore, “ Escursione Valle dei Mulini e Cascata ” a cura dell’Associazione Museo del Grano;

” a cura dell’Associazione Museo del Grano; dalle 10 alle 13, nella Piazza Principale di Faro Superiore, “ Il Natale al Casale del Faro” – Caccia al Tesoro ;

; dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, nel Parco Giochi a Villa Dante, “ La Parata di Natale” Santa Claus DJ set ;

; dalle 10.30 alle 21, a Cumia, “ Natale a Cumia ” – Trekking di Babbo Natale , Maccheronata (su prenotazione), Villaggio di Babbo Natale, Concerto di Natale con il gruppo “Colapesce” i canti natalizi della tradizione siciliana;

” – Trekking di Babbo Natale Maccheronata (su prenotazione), Villaggio di Babbo Natale, Concerto di Natale con il gruppo “Colapesce” i canti natalizi della tradizione siciliana; dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 “ Natale Artistico a Castel Gonzaga” – Visite guidate a Castel Gonzaga, Mercatino di Natale, Mostra fotografica ad opera di Francesco Moraci;

– Visite guidate a Castel Gonzaga, Mercatino di Natale, Mostra fotografica ad opera di Francesco Moraci; alle 10.30, nella Chiesa Santa Maria Addolorata a Tono, “ Natale a Tono ”, Degustazioni a cura della Tenuta Enza La Fauci (su prenotazione), Musica dal vivo e Degustazioni;

”, Degustazioni a cura della Tenuta Enza La Fauci (su prenotazione), Musica dal vivo e Degustazioni; alle 11, a Forte Ogliastri in località Colle Ogliastro n. 71, “ I Giorni del Falco, Storie di Messina, di gente e di dei” – spettacolo a cura della compagnia Anatolè e Video installazione “La Processione” – Mercatino dell’Artigianato e dei produttori Locali , dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30;

in località Colle Ogliastro n. 71, I Giorni del Falco, Storie di Messina, di gente e di dei” – spettacolo a cura della compagnia Anatolè e Video installazione “La Processione” – , dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30; alle 16.30, nell’Area Svincolo San Filippo angolo via A. Celi a San Filippo Superiore “La magia del Natale”;

alle 17, nella Scalinata Santa Barbara, “ Natale alla Scalinata Santa Barbara ” – Scalinata dell’Arte, Evento Artistico, Esibizione Ritmo Live, Mercatini;

” – Scalinata dell’Arte, Evento Artistico, Esibizione Ritmo Live, Mercatini; dalle 17 alle 23, in Piazza Unione Europea , “ Mercatino di Natale ”;

, “ ”; dalle 17 alle 20, nel Parco Il Castello di Edi a Granatari, “ Presepe Vivente solidale con mercatino artigianale e casa di Babbo Peloro ”;

”; alle 17.30, a Piazza Cairoli, TALENT-DERAGLI+CAMICAZZE;

alle 17.30, nella Chiesa San Domenico, in via Alessandro Manzoni 47, “ Spettacolo per bambini con mago e personaggi della Walt Disney con esibizione di danza ”;

”; alle 17.30, nella Chiesa Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore, “ Mercatini di Natale e Mostra di Presepi ”;

”; alle 18, a Piazza Unione Europea, Christmas Comes in ME ;

; dalle 18.30 alle 20.30, nella Chiesa di Mili San Pietro, Evento Musicale nella Chiesa parrocchiale con il gruppo di ricerca musicale “Sicilia e dintorni”;

alle 19, a Tipoldo, nella Chiesa di Tipoldo, “Concerto di Natale 2021”;

alle 19, nella sede Fincentrale in via Garibaldi 102/B, “ Mostra sulla Devozione Popolare a Messina con opere dell’Associazione Amici del Museo e del Comitato Vara ”;

”; alle 19, nella Chiesa San Domenico in via Alessandro Manzoni 47, “Mercatini di Natale e Spettacolo di danza sportiva ed esibizione di canto”;

alle 19, nella Piazza principale a Faro Superiore, “ Il Natale a Casale del Faro ” – Esibizione Musicale duo “I Miti della Musica”;

” – Esibizione Musicale duo “I Miti della Musica”; alle 19, nella Chiesa Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore, Spettacolo Teatrale “Il Dono più bello” regia di Sasà Neri a cura de “La Luna obliqua” e Ass. Maria Regina;

alle 19, nella Chiesa di San Nicolò di Bari a Zafferia, “Natale a Zafferia – Concerto ensemble di chitarre a cura di Accademia Syntagma Musicum e con la partecipazione dell’arpista Andrea Cambria;

dalle 19 alle 21,a Tremestieri, nel Teatro dei 3 Mestieri sulla S.S. 114 km. 5.600 (accanto distributore Esso), “ Laboratorio di regia teatrale per ragazzi e adulti ”;

sulla S.S. 114 km. 5.600 (accanto distributore Esso), “ ”; alle 19.30, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie a Pace, “Natale a Pace” – Mercatini di Natale;

alle 20, in Piazza SS. Rosario a Castanea, “ Sagra dell’arancino Dolce e Salato ”, spettacolo “Danza sotto l’Albero” a cura dell’ASD Fitness Club Castanea con la maestra Smeralda Gemelli; alle 20.30, a Bordonaro, “Una Serata Beddazza” di Denny Napoli.

”, spettacolo “Danza sotto l’Albero” a cura dell’ASD Fitness Club Castanea con la maestra Smeralda Gemelli; alle 20.30, a Bordonaro, “Una Serata Beddazza” di Denny Napoli. Infine, nei villaggi Tremestieri, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna e Mili Marina, “Sfilata itinerante della Banda corpo Musicale Madonna di Dinnammare”, con esibizione di brani Natalizi.

L’intera programmazione è soggetta a possibili modifiche, pertanto per maggiori approfondimenti consultare il sito Natale a Messina (qui) e la pagina Facebook dedicata agli eventi natalizi.

Altri eventi – tra cui mostre d’arte e concerti –, non necessariamente parte del calendario del Comune, sono consultabili a questo link.

