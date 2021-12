Gli eventi del weekend a Messina e dintorni: dalle sculture stromboliane ai vinili

Ci siamo, tra una settimana è Natale e chi siamo noi per non uscire nel weekend per rilassarci, altri cinque minuti, in attesa di cene, aperitivi, appuntamenti serrati con amici e parenti a seguito. Ecco quindi per voi, cari appassionati, tutti gli eventi a Messina e dintorni per un fine settimana dedicato al vostro tempo libero.

Tra concerti, mostre e teatro c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tra gli appuntamenti vi ricordiamo l’inaugurazione stasera, venerdì 17, della sesta edizione del Natale sui Laghi, organizzata dalla Pro Loco di Capo Peloro. Ma all’interno troverete anche un nuovo appuntamento con il mercatino del vinile al Retronouveau e un workshop di improvvisazione e composizione istantanea curato dalla danzatrice Roberta Ricci.

Gli eventi scelti da noi per voi

Anche per questo weekend vi segnaliamo due eventi imperdibili. Da venerdì 17 e fino al 6 gennaio arriva la sesta edizione del Natale sui Laghi, organizzato dalla Pro Loco di Capo Peloro. Durante la rassegna natalizia saranno diversi gli eventi in programma: dal presepe vivente solidale alla passeggiata in barca alla scoperta dei laghi. Un motivo in più per andarci? Il 29 dicembre ci sarà la possibilità di visitare il MACHO, il Museo di Arte Contemporanea all’interno della Torre degli Inglesi di Torre Faro.

L’altro evento, invece, è in programma dal 18 dicembre al 15 gennaio e si svolge a Capo d’Orlando. Qui infatti, Loc-Laboratorio Orlando Contemporaneo presenta “L’Uomo di Stromboli”, mostra scultorea dell’artista Salvatore Russo. Un motivo in più per andarci? Venerdì 17 ci sarà una preview dell’esposizione nel suggestivo Castello Bastione.

Tutti gli eventi del weekend a Messina

Non lo troverete all’interno del calendario degli eventi per il weekend a Messina, ma vi ricordiamo che sabato 18 a Piazza Duomo arriva Edoardo Bennato, Il cantautore campano apre i grandi concerti organizzati dal Comune di Messina per “Il Natale della Rinascita“.

Musica e Libri

venerdì 17, dalle 19:30 al Retronouveau: Mind The Gap, dj set a cura di Ale dB , Sandro Inturri , EnzoC .

, , . venerdì 17, dalle 20:30 al Perditempo: Memorial Associazione Peppe Alesci .

. venerdì 17, al Dai Dai: Ivan Trischitta live music.

live music. venerdì 17, alle 21:00 al Duomo: Concerto del Conservatorio Corelli , dirige il Maestro Bruno Cinquegrani .

, dirige il Maestro . sabato 18, alle 18:00 al Palacultura: “Gloria in excelsis”, coro e orchestra dell’ associazione Corale Polifonica San Nicolò .

. sabato 18, alle 21:00 in via del Fante 84: Milonga Social

sabato 18, tutto il giorno al Chiostro del Palazzo Arcivescovile: il Presepe in mostra, a cura Associazione Italiana Amici del Presepe .

. domenica 19, dalle 11:00 al Retronoveau: il mercatino di Viva Vinile e live Don Diego Trio .

. domenica 19, alle 18 al Palacultura, per l’Accademia Filarmonica: Caterina Isaia al violoncello e Rosa Maria Macaluso al pianoforte.

Teatro e Mostre

sabato 18, dalle 17 alla galleria Spazioquattro: “L’arte nell’anima” personale di Chiara Costa . La mostra sarà visitabile fino al 3 gennaio.

. La mostra sarà visitabile fino al 3 gennaio. sabato 18, dalle 17 alla Bottega di Fotografia, in via Ghibellina 198: inaugurazione di “Travelling without moving” mostra didattica di fotografia curata da Simona Bonanno . La mostra sarà visitabile dal 20 al 23 dicembre, dalle 17:00 alle 19:30.

. La mostra sarà visitabile dal 20 al 23 dicembre, dalle 17:00 alle 19:30. domenica 19, alle 11:00 a Villa Aelthea: per la rassegna “Una domenica da favola”, “Il Natale di Crudelia” a cura di Mariapia Rizzo (merenda inclusa).

(merenda inclusa). prosegue fino al 18 dicembre, alla Galleria d’arte Cavour: “L’autunno e le sue emozioni”, personale di Francesco Grillo e Paola Pietrafitta .

e . prosegue fino al 27 dicembre, al Teatro Vittorio Emanuele: “Paesaggi [a perdere]” personale di Piero Serboli , a cura di Giuseppe La Motta .

, a cura di . prosegue fino all’8 gennaio, alla Galleria d’arte Vega: “Sentimento del tempo”, personale di Franco Fratantonio.

Laboratori e incontri

dal 17 al 19, ai Magazzini del Sale: “Il corpo poetico, il corpo creativo”. Workshop di improvvisazione e composizione istantanea con Roberta Ricci .

. venerdì 17, alle 18:00 alla Chiesa di Santa Maria Alemanna: “I giovani alla scoperta dei beni culturali”, con Giorgio Franco , Elisa Bonacini e Luigi Filadoro . Modera Gabriella Papa .

, e . Modera . sabato 18, alle 21:00 ai Magazzini del Sale: “4Canti”, con Giuseppe Muscarello e la musica eseguita dal vivo di Pierfrancesco Mucari .

e la musica eseguita dal vivo di . domenica 19, dalle 19:00 al Teatro dei Tre Mestieri: laboratorio di regia teatrale.

Cibo e Relax

venerdì 17, dalle 18:30 alla Chiesa San Francesco dell’Immacolata: Il Natale delle chiese, a cura di Discover Messina Sicily .

. sabato 18, alle 08:45, con appuntamento al Ristorante Monte San Giovanni in Contrada San Giovanni: escursione da San Marco d’Alunzio al Convento di Fragalà. A cura dell’ Associazione PFM .

. sabato 18, dalle 12 da Tuppo: Tuppo Brunch, con la musica di Billy e Valerio Pavia .

. sabato 18, tutto il giorno: Villaggi in festa

domenica 19, alle 09:00 con partenza da Musolino: escursione a Pizzo Chiarino, a cura dell’ Associazione PFM .

. domenica 19, alle 09:30 con appuntamento all’ingresso dell’Argimusco: “Tra i patriarchi del bosco di Malabotta e Argimusco”, a cura di Paolina Scalisi .

. domenica 19, alle 10:30 al Parco Sub Urbano di Merì: “Incontriamoci in collina”, apertura della Pinacoteca, mercatini e musica. A cura della Pro Loco.

(11)