Potatura in scuole, ville e cimiteri: MessinaServizi affida il servizio a una ditta di Catania

MessinaServizi Bene Comune ha affidato il servizio di potatura degli alberi e sagomatura delle siepi i nei cimiteri, nelle ville, nelle scuole e negli impianti sportivi comunali a una ditta di Catania per un importo di 139mila euro. Gli interventi saranno eseguiti dalla Green Team S.r.l., che ha ottenuto l’incarico con affidamento diretto a seguito di un’indagine di mercato.

Da contratto di servizio con il Comune di Messina, MessinaServizi Bene Comune si occupa oltre che della raccolta dei rifiuti, anche degli interventi di manutenzione del verde per la città dello Stretto. L’Azienda ha però richiesto il supporto di una ditta esterna per eseguire la potatura e la sagomatura delle siepi dei cimiteri, nelle ville, nelle scuole e negli impianti sportivi comunali. Il RUP designato, a seguito di un’indagine di mercato, ha quindi scelto la Green Team S.r.l. di Catania.

La delibera di assegnazione dei lavori, datata 18 gennaio 2022, è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Partecipata Comunale e specifica che: «nelle more di definizione delle nuove procedure di gara risulta necessario, per come da indicazioni del Direttore Generale, procedere urgentemente all’affidamento di un servizio a supporto della manutenzione del verde pubblico del Comune di Messina — operazioni di potatura dell’alberatura di alto, medio, basso fusto, delle palme e della sagomatura delle siepi nei cimiteri, nelle ville, nelle scuole e negli impianti sportivi comunali insistenti all’interno del Territorio Comunale di Messina, finalizzata al potenziamento dello stesso servizio visto il ristretto periodo utile a potere effettuare le operazioni di potatura programmate».

L’affidamento è avvenuto in maniera diretta. Il RUP «a seguito di indagine di mercato rivolta a più Operatori Economici del settore e per le motivazioni esposte nella medesima nota ha proposto, per il servizio in oggetto, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 co.2 lett. a) (in deroga all’art.36 co.2 del D.Lgs.n.50/2016) del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020, come modificato dall’art.51 co.1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n.77/2021, alla società GREEN TEAM S.R.L., Via Torino, 86, 95128 Catania (CT), P.iva 05269870878 per l’importo complessivo e fino alla concorrenza massima di € 139.000,00 (Euro Centotrentanovemila/00) + Iva, con applicazione del ribasso offerto del 38,70% sull’elenco prezzi utilizzato da questa Società e trasmesso in uno con la richiesta di offerta, al suddetto operatore economico».

