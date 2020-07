Ponte sullo Stretto di Messina, infiamma la polemica. Siracusano: «Governo anti-sviluppo»

È di nuovo scontro sul Ponte sullo Stretto di Messina. Forza Italia presenta degli emendamenti al Decreto Rilancio riguardanti l’opera, ma la maggioranza li boccia. Aspro il commento della deputata messinese Matilde Siracusano: «Partito democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra confermano la loro tradizione anti-imprese, anti-crescita e anti-sviluppo».

Da quando il premier Giuseppe Conte ha affermato una prima volta che il Ponte sullo Stretto di Messina sarebbe stato preso in considerazione come tante altre possibili grandi opere per il Paese, si è riacceso uno dei dibattiti più lunghi della storia repubblicana. Tra pro, contro e “poi vediamo”, le forze politiche presenti in Parlamento – così come quelle locali – hanno grossomodo tutte espresso il proprio parere al riguardo. Dal “no” di Articolo Uno, all’entusiasmo del centro-destra fino a «valuteremo costi e benefici» del Ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli, il discorso è entrato (di nuovo) nel vivo.

Tant’è che Forza Italia ha presentato alcuni emendamenti al Decreto Rilancio riguardanti proprio il Ponte sullo Stretto che però sono stati bocciati in Commissione Bilancio, a Montecitorio. Durissimo il commento di Matilde Siracusano: «La maggioranza, in Commissione Bilancio a Montecitorio, ha bocciato gli emendamenti presentati dal gruppo Forza Italia al decreto rilancio in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. I partiti che sostengono il Conte Bis, smentendo tra l’altro le aperture fatte nelle scorse settimane dei ministri Franceschini e De Micheli, hanno rifiutato persino l’ipotesi di avviare un’analisi costi/benefici sulla costruzione di questa grande opera».

«Partito democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra – conclude – confermano la loro tradizione anti-imprese, anti-crescita e anti-sviluppo. Il Paese riparte solo con investimenti coraggiosi e con infrastrutture strategiche. A questo Governo, invece, interessa solo vivacchiare e creare un popolo di sussidiati».

(20)