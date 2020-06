Il Ponte sullo Stretto di Messina? Conte: «Lo valuterò senza pregiudizi»

«Valuterò l’ipotesi senza pregiudizi»: risponde così il premier Giuseppe Conte, interrogato sulla possibilità di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina durante la conferenza tenutasi ieri per la presentazione del Recovery Plan.

In occasione della conferenza stampa di ieri da Palazzo Chigi, nel corso della quale il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha commentato la riapertura delle regioni e presentato alcuni dei progetti in cantieri per il rilancio dell’Italia all’indomani del coronavirus, ha trovato spazio anche l’annosa questione del Ponte sullo Stretto di Messina. Alla domanda di una giornalista, riguardante l’opera che da decenni divide e infiamma il discorso politico da Nord a Sud, il Premier ha risposto: «Valuterò il Ponte sullo Stretto di Messina senza pregiudizi».

Dopo che durante il suo discorso agli italiani Giuseppe Conte aveva parlato di alta velocità e infrastrutture, la domanda è in qualche modo sorta spontaneamente: il Ponte sullo Stretto di Messina è una possibilità? La risposta è stata cauta.

«Non voglio declamare opere immaginifiche – ha esordito il Premier. Si farà un tavolo dedicato appositamente ai progetti infrastrutturali per l’Italia». In quest’ambito le questioni su cui discutere e lavorare sono tante e Giuseppe Conte ne ha ricordate alcune: dalla costa ionica della Basilicata, che è priva di collegamento, al binario unico ancora esistente tra Pescara, Bari e Lecce, alla rete infrastrutturale della Sicilia, per finire con la questione dell’alta velocità nel Nord Italia.

«Ci sono già dei progetti – ha specificato Conte – e quando ci metteremo a un tavolo, col Decreto semplificazioni e i fondi che arriveranno, avremo la possibilità di programmare e realizzare gli interventi. Allora valuterò senza pregiudizi anche il Ponte sullo Stretto di Messina».

