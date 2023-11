Pista ciclabile di via Garibaldi: al via i lavori in centro a Messina. La viabilità

Continuano i lavori per la pista ciclabile del centro di Messina: dal 14 al 28 novembre 2023 sarà il momento di intervenire sul tratto di via Garibaldi. Per consentire l’esecuzione dei lavori, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Previsti in particolare, restringimenti e il limite di velocità a 30km/h. Vediamo tutti i dettagli.

Pista ciclabile di via Garibaldi: lavori e viabilità

È ufficiale, arrivano i cordoli anche in via Garibaldi, a delimitare la pista ciclabile nel tratto che va da viale Boccetta a Largo San Giacomo. Gli interventi rientrano nel progetto di “miglioramento della sicurezza ed estensione della pista ciclabile urbana del centro città”.

Di seguito, le modifiche alla viabilità di Messina in vigore da domani, martedì 14, fino a martedì 28 novembre 2023:

divieto di transito veicolare nell’esistente pista ciclabile e dell’adiacente corsia riservata della carreggiata ovest di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e largo San Giacomo, provvedendo alla collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale, garantendo, in sicurezza, il regolare svolgimento del transito veicolare nelle restanti due corsie di marcia in direzione nord-sud;

nell’esistente pista ciclabile e dell’adiacente corsia riservata della carreggiata ovest di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e largo San Giacomo, provvedendo alla collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale, garantendo, in sicurezza, il regolare svolgimento del transito veicolare nelle restanti due corsie di marcia in direzione nord-sud; limite massimo di velocità di 30 km/h nella carreggiata ovest di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e largo San Giacomo.

Sarà comunque garantita, per fasi di intervento, la fruibilità degli esistenti attraversamenti pedonali nel tratto di via Garibaldi.

Lavori e viabilità a Messina

E sempre a proposito di viabilità, ricordiamo che, dal 13 al 16 novembre sono previsti interventi di rifacimento dell’asfalto sul viale della Libertà. I lavori in questo caso si svolgeranno in notturna e rientrano nel progetto da 6 milioni di euro di rimessa a nuovo di alcune delle più importanti arterie del centro cittadino di Messina.

(Immagine © Google, maggio 2023)

(15)