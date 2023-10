Da via La Farina al viale della Libertà: nuovi lavori sulle strade di Messina. Ecco dove

Ancora lavori per le strade di Messina: dopo la via Cesare Battisti, dalla prossima settimana prenderanno il via gli interventi di rifacimento dell’asfalto di altre quattro importanti arterie cittadine. A comunicarlo, questa mattina, il sindaco Federico Basile: «Il sistema della mobilità passa dalle infrastrutture, dalla politica della mobilità e dalla pianificazione!». Vediamo quali saranno le strade interessate e i costi degli interventi in programma.

Sono iniziati a fine agosto gli interventi di bitumazione di alcune importanti strade del centro di Messina. Una prima tranche di lavori per un importo complessivo di 6 milioni di euro che stanno interessando la via Cesare Battisti e che, tra qualche giorno, andranno a toccare anche via la Farina, viale Boccetta, via Adolfo Celi e viale della Libertà. Gli interventi dovrebbero durare tra i venti e i trenta giorni, alcuni saranno eseguiti di notte per limitare i disagi alla circolazione.

«La bitumatura – ha spiegato il sindaco di Messina, Federico Basile – avverrà con particolari asfalti fonoassorbenti e drenanti che permettono di drenare meglio le acque di ruscellamento superficiali, oltre che a mitigare i rumori della circolazione. Per lenire i disagi del traffico (che comprendo) alcuni di questi lavori saranno eseguiti nelle ore notturne».

Come anticipato, il costo complessivo dei lavori programmati in questi giorni per le strade di Messina è di 6.613.928,42 euro. Nel dettaglio:

Agli interventi previsti in Centro città, seguiranno altri lavori che interesseranno i villaggi della zona Nord e della zona Sud di Messina.

