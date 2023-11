Messina. Lavori stradali sul viale della Libertà: come cambia la viabilità dal 13 al 16 novembre

Proseguono gli interventi per il rifacimento dell’asfalto delle strade di Messina: previsti ancora lavori stradali sul viale della Libertà dal 13 al 16 novembre 2023. Di conseguenza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità della zona. Vediamo cosa cambia per gli automobilisti e che tipo di interventi si stanno eseguendo.

Va avanti programma dell’Amministrazione Basile per rimettere a nuovo le strade di Messina, con una particolare attenzione, per il momento, al centro cittadino. Iniziata nelle scorse settimane una prima tranche di interventi che, per un totale di circa 6 milioni e 600mila euro, stanno interessando via La Farina, viale Boccetta, viale della Libertà, via Cesare Battisti, via Adolfo Celi e via Garibaldi.

Lavori sul viale della Libertà: come cambia la viabilità di Messina

Da lunedì 13 a giovedì 16 novembre 2023 proseguono quindi i lavori di scarifica e collocazione di conglomerato bituminoso in un tratto di viale della Libertà. Il Comune di Messina ha quindi disposto modifiche alla viabilità dalle ore 21.30 alle ore 6.00 di ciascuna giornata. Nello specifico:

Dalle ore 21.30 di lunedì 13 novembre alle 6 di martedì 14, dalle 21.30 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 e dalle 21.30 di mercoledì 15 alle 6 di giovedì 16, vigeranno divieto di sosta, con zona rimozione coatta , sul lato est della carreggiata est (lato mare) di viale della Libertà, nel tratto compreso tra i viali Giostra e Annunziata; divieto di transito veicolare , per semicarreggiata , nella carreggiata est (lato mare) di viale della Libertà, nel tratto compreso tra i viali Giostra e Annunziata.



I lavori sull’importante arteria cittadina sono iniziati lo scorso 3 novembre.

